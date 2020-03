Covid-19 : Trump envisagerait d’abaisser le niveau d’alerte pour les voyageurs partant en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le président des États-Unis a laissé entendre la possibilité de revoir le niveau d’alerte pour les voyageurs se rendant en Corée du Sud. Donald Trump en a fait état, hier, heure locale, dans un discours à la nation prononcé à la Maison blanche, en réponse à la propagation rapide du Covid-19 aux USA.En effet, le dirigeant américain a estimé que la situation au pays du Matin clair et en Chine était en train de s’améliorer. Avant d’ajouter que, suivant son évolution, son administration pourrait examiner une possible levée de la limitation des voyages, jusqu'à présent imposée à l’encontre de ces deux nations.Pour rappel, le département d’État américain a déclenché le niveau quatre de l’alerte aux voyageurs, soit une « interdiction de voyage », vers l'empire du Milieu et la ville de Daegu, principal foyer en Corée du Sud. Le niveau trois, recommandant une « reconsidération du voyage », est appliqué aux autres régions de la partie sud de la péninsule coréenne.D'autre part, le milliardaire républicain a annoncé l’interdiction d'entrée sur son territoire, à partir de vendredi, aux arrivants des pays européens, excepté le Royaume Uni. Il s’agit des 26 pays adhérents au traité de Schengen, tels que la France, l’Italie, l’Australie, la Belgique ou encore l’Allemagne.