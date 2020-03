E-commerce : les baby-boomeurs sont autant actifs que leurs enfants

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, les personnes nées entre 1955 et 1963, plus communément appelées les baby-boomeurs, effectueraient autant d’achats en ligne que les milléniaux, ou la génération Y, nés entre 1980 et le début des années 2000.D’après une étude publiée par la plateforme de recherches Lime, citée aujourd’hui par Lotte Members, une filiale du groupe Lotte chargée de gérer la clientèle, 30,6 % des baby-boomeurs utiliseraient les services d'achat en ligne, alors que ce pourcentage s’élève à 35 % chez les milléniaux.Et ce n’est pas tout. 72,5 % des sondés âgés de 57 à 65 ans ont répondu qu’ils faisaient des recherches sur leur smartphone et 61,2 % d’entre eux savent télécharger, sans aide extérieure, des applications. Par ailleurs, ils regarderaient plus de contenus vidéos sur leur appareil mobile que sur la télévision, soit, en moyenne, 2,9 heures par jour contre 2,8 heures. Et 93,7 % des baby-boomeurs sondés visionneraient des clips vidéo sur YouTube.