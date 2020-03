Bourse : choc pandémique à Yeouido

Photo : YONHAP News

L’annonce de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a déclaré que l’épidémie du Covid-19 était désormais une pandémie, a fait l’effet d’une douche froide sur les places financières autour du globe, y compris Yeouido, le Wall Street sud-coréen.Après une chute de 4,19 % hier, l’indice de référence de la Bourse de Séoul n’a pas fait figure d’exception. Dès le début de la séance de ce jeudi, le Kospi reculait de plus de 3 %. Il enregistrait même un recul de 5 % pour descendre à 1 808,56 points, provoquant un « side-car », un système qui limite temporairement les prix de ventes des actions lorsque la situation du marché change trop rapidement. C’est la première fois qu’il est utilisé depuis le 4 octobre 2011. En clôture, il perd 3,87 %, soit 73,94 points, pour finir à 1 834,33 points.Le Kosdaq est, de son côté, au plus mal. Sur le même rythme que le Kospi, l’indice des valeurs technologiques termine la séance sur un affaissement de 5,39 %, soit 32,12 points, pour atteindre 563,49 points.Concernant le marché des devises, le won sud-coréen perd de sa valeur face à l’euro et au dollar américain. À la clôture des transactions financières, le premier s’achète 1 362,56 wons (+10,23 wons) et le billet vert 1 206,50 wons (+2,30 wons).