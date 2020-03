Le temps est ensoleillé aujourd’hui en Corée du Sud. Que ce soit le matin ou l’après-midi, le soleil dominera dans le ciel du pays malgré les quelques nuages qui viendront progressivement dans le nord-ouest.Au niveau du thermomètre, il fera globalement doux sur l’ensemble du territoire. Les températures montent jusqu’à 14°C à Séoul, 15°C à Busan et sur l’île de Jeju, 16°C à Daejeon et enfin 17°C à Daegu.Les prévisions de Météo-Corée annoncent un temps similaire demain, malgré quelques gouttes cette nuit prévues dans la capitale et un temps quelque peu nuageux en matinée un peu partout. Les températures seront légèrement plus fraîches qu’aujourd’hui, avec 11°C dans le nord et 15°C dans le sud.