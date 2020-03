Covid-19 : 114 nouveaux cas confirmés et six décès supplémentaires

Photo : YONHAP News

Serait-ce le signe d'un ralentissement de la propagation du Covid-19 en Corée du Sud ? Après avoir enregistré un rebond, avant-hier, en raison de la découverte d'une contamination collective dans un centre d’appel à Séoul, le nombre de nouveaux patients infectés est de nouveau passé sous la barre des 200, avec 114 nouveaux cas d'infection. Par ailleurs, 45 patients sont sortis guéris de l'hôpital, alors que six décès supplémentaires ont été déplorés.Ainsi, la Corée du Sud compte un total de 7 869 cas confirmés, 66 décès et 333 patients guéris. Les malades pris en charge à Daegu et dans la province de Gyeongsang du Nord, qui l’entoure, représentent toujours près de 90 % de l’ensemble avec plus de 7 000 personnes.La Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a expliqué que la situation s’améliorait bel et bien, au regard du ralentissement du nombre de cas additionnels à Daegu par rapport à la semaine dernière, où l'on comptait en moyenne 500 nouveaux patients par jour.Au total, le pays du Matin clair a procédé à plus de 227 000 contrôles de dépistage et un peu moins de 18 000 personnes attendent encore leur résultat.Suite à l'apparition d'un groupement de contaminés dans une plateforme d'appels dans la capitale, les autorités sanitaires ont publié des directives à l'attention des propriétaires de lieux semblables, où le risque d'infection est élevé, comme les karaokés, les cybercafés, les lieux de cultes ou encore les instituts d'éducation privés.Pour chaque établissement, un responsable chargé des mesures préventives doit être désigné. Il devra vérifier l'état de santé des employés, les systèmes d'aération, la désinfection et la distribution de gels désinfectants pour les employés et les clients.