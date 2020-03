Kim Jong-un supervise une compétition de tirs d’artillerie

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le Rodong Sinmun a rapporté, aujourd’hui, que Kim Jong-un avait dirigé, hier, une compétition de tirs entre les unités d’artillerie attachées aux 7e et 9e corps de l’armée, respectivement basés dans les provinces de Hamgyong du Nord et du Sud, et chargés tous les deux des opérations sur la côte est de la péninsule.D’après l’organe officiel du Parti des travailleurs, cet entraînement a pour but de contrôler les préparatifs des corps d’armées, et d’améliorer les modalités de l’exercice. Cette épreuve se déroule comme suit : chaque régiment tâche de frapper les îles servant de cible à l’aide de canons de différents calibres, et les résultats sont comptabilisés pour établir un palmarès.Selon le journal, le numéro un nord-coréen a martelé, sur place, que l’exercice du jour servait à éveiller de nouveau les consciences sur l’importance des capacités de frappes générales de l’armée populaire du pays communiste. Kim a souligné que la guerre moderne se définissait comme un combat d’artillerie et qu’il fallait renforcer davantage les troupes d’artillerie autonomes.Pour rappel, le régime de Kim Jong-un organise, depuis le 28 février, des exercices de frappe combinée de ses forces armées, celles de terre, de l’air et de la marine. Les contingents d’artillerie de longue portée se sont entraînés les 2 et 9 mars derniers en présence de l'homme fort de Pyongyang.