Bourse : le Kospi en chute libre, le Kosdaq s'effondre

Photo : YONHAP News

Dès son ouverture, la Bourse de Séoul a assisté à une chute simultanée du Kospi, son indice de référence, et du Kosdaq, celui des valeurs technologiques. Son opérateur, Korea Exchange (KRX), n’a pas tardé à mettre en place un premier blocage temporaire des échanges, dit « circuit breaker », suite au plongeon du Kosdaq.D’après le KRX, cet indice a accusé un affaissement de 8 % par rapport à son niveau de la veille, en clôture de séance. Et, ne cessant de descendre pendant une minute entière, le coupe-circuit a été déclenché pour stopper les transactions des titres du Kosdaq pendant les 20 minutes suivantes. A ce moment-là, il était à 516,63 points, enregistrant une régression de 8,31 %, soit 46,86 points.Sur le marché des valeurs mobilières, un « side-car » a été activé peu après son ouverture, afin de suspendre temporairement la validité des prix proposés des actions. Cette limitation a eu lieu parce que les prix à terme ont chuté de plus de 5 % pendant une minute.En clôture de séance, l'indice de référence de la Bourse de Séoul accuse un recul de 3,43 %, soit 62,89 points et termine à 1 771,44 points. L'indice des valeurs technologiques s'affaisse de 7,01 %, soit 39,49 points, pour finir à 524 points.Du côté des devises, la valeur de la monnaie sud-coréenne continue de descendre face à l'euro et au billet vert. À la fin des échanges financiers, la monnaie européenne s'échange contre 1 365,13 wons (+2,57 wons) et le dollar américain contre 1 219,30 wons (+12,80 wons).Par ailleurs, la Commission des services financiers (FSC) a décidé, cet après-midi, d'interdire la vente à découvert de toutes les actions cotées sur les marchés des valeurs mobilières, le Kosdaq et le Konex pendant les six prochains mois, et ce à compter du 16 mars.