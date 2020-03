Covid-19 : progression du nombre des patients contaminés dans la région métropolitaine

Photo : YONHAP News

Dans la région métropolitaine qui regroupe la capitale Séoul, la province de Gyeonggi et la ville d’Incheon, le nombre de patients contaminés par le Covid-19 ne cesse d’augmenter. La plupart de ces cas sont liés à des contagions collectives.D’abord, à Séoul, 109 cas d'infections liés à un centre d'appels situé au 11e étage d'un bâtiment qui en compte 19 ont été identifiés. Parmi eux, 74 personnes contaminées habitent dans la capitale, 18 autres dans la province qui l'entoure et 17 restantes à Incheon. Il s'agit d'employés mais aussi de membres de leur famille ainsi que deux personnes travaillant dans le même building. La municipalité de Séoul a désigné cet établissementcomme « zone de contrôle spécifique » et s’est mise à enquêter sur l’état de santé de tous ceux ayant visité cet endroit depuis le 28 février dernier.Par ailleurs, une église et un cybercafé situés dans l’arrondissement de Dongdaemun, à Séoul, sont à l’origine de la contamination de 11 individus.D'autre part, dans la ville de Seongnam, qui se trouve dans la province de Gyeonggi, l'hôpital de Jesaeng de Bundang est devenu un foyer d’infection massive. Avec un médecin testé positif ce matin, le nombre de contaminés s'y élève à 15.Ainsi, la région métropolitaine compte un total de 437 cas confirmés en tout : 225 à Séoul, 185 à Gyeonggi et 27 à Incheon.