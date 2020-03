Covid-19 : le gouvernement envisage de déclarer Daegu et le Gyeonsang du Nord comme zones sinistrées spéciales

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, la ville de Daegu et sa province voisine, le Gyeongsang du Nord, sont les plus touchées par la pandémie du nouveau coronavirus, au point que cette crise sanitaire bouleverse voire paralyse le quotidien de leurs habitants.Dans ce contexte, le Premier ministre, Chung Sye-kyun, proposera bientôt et officiellement au président de la République, Moon Jae-in, de classer ces deux régions comme « zones sinistrées spéciales », et ce conformément à la loi relative à la gestion des catastrophes et de la sécurité. Il en a fait part lors d’une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), aujourd’hui, à la mairie de Daegu.Concernant le moment auquel il soumettra sa proposition au chef de l’Etat, Chung a précisé que les préparatifs étaient déjà en cours, et que la procédure devrait se dérouler très rapidement. Selon lui, ce sera fait ce dimanche au plus tôt, ou en début de semaine prochaine au plus tard.Si la ville de Daegu et la province de Gyeongsang du Nord sont désignées comme « zones sinistrées spéciales », ce sera une première dans le cadre d'une épidémie. Une fois classées comme telles, elles pourront bénéficier de divers soutiens financiers et matériels de la part du gouvernement central.Le chef du gouvernement a souligné que la lutte contre le Covid-19 ne se cantonnait pas seulement aux foyers de Daegu et du Gyeongsang du Nord, mais qu’elle concernait aussi toute la nation et même le monde entier. Selon lui, une infection collective, comme les cas confirmés au sein de l’église Shincheonji et dans un centre d’appels de l’arrondissement de Guro, à Séoul, peuvent survenir n’importe où et n'importe quand, d’autant plus que l’épidémie a pris une ampleur pandémique.Chung a appelé à ne jamais se relâcher mais à relever davantage le niveau de prévention sanitaire, même si la situation a commencé à s’améliorer dans le sud-est du pays, trois semaines après le premier cas confirmé à Daegu. Dans la foulée, il a avancé que l’expérience vécue par cette grande ville sera « une arme précieuse » pour gagner le combat contre le SRAS-CoV-2.Par ailleurs, le Premier ministre n’a pas oublié d’évoquer une vingtaine de cas récemment confirmés parmi les fonctionnaires travaillant dans un complexe de bâtiments publics à Sejong, dans l'ouest du pays. Alors que les citoyens craignent que cela n’affecte le bon fonctionnement du gouvernement, il a promis de surveiller de près la prévention sanitaire dans cette nouvelle ville où est concentrée une grande partie des organismes gouvernementaux.