Covid-19 : plus de personnes guéries que de nouveaux malades aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux patients infectés par le Covid-19 baisse pour le deuxième jour consécutif, avec 110 cas aujourd'hui, et est dépassé par le nombre de personnes guéries, à savoir 177. Une première depuis que le nombre quotidien de nouveaux malades a dépassé la barre des 100.Après la mort d’un homme âgé de 82 ans, la Corée du Sud compte un total de 7 979 cas confirmés, 510 guéris et 67 décès. Cependant, depuis l'annonce du Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) ce matin à 10h, cinq nouveaux décès ont été enregistrés dans le pays.Dans ce contexte, le gouvernement estime que le rythme de la contagion au niveau national ralentit. Il a néanmoins averti que le moment n'était pas venu de baisser la garde, au regard de la recrudescence de la pneumonie virale autour du globe.La situation semble se stabiliser à Daegu et dans la province de Gyeonsang du Nord, qui l’entoure, avec respectivement 61 et 4 contaminations supplémentaires, soit environ 59 % des infections identifiées aujourd'hui par le KCDC.En revanche, la ville administrative de Sejong, qui abritent la plupart des ministères et autres organes publics, continue d’enregistrer une progression inquiétante, avec 17 nouveaux cas, dont la plupart appartiennent au ministère des Affaires maritimes et de la Pêche.A Séoul, 13 nouveaux citoyens ont été testées positifs, sept dans la province de Gyeonggi et deux à Incheon. Plusieurs d’entre eux sont dans la lignée de la contamination de masse dans un centre d’appel situé dans l’arrondissement de Guro.Pour le reste du pays, Busan compte un cas supplémentaire, deux à Daejeon, deux à Ulsan et enfin un dans la province de Chungcheong du Sud.