Covid-19 : Moon Jae-in convoque une réunion d’urgence pour parer au « choc financier »

Photo : YONHAP News

Le président de la République a tenu, ce matin, à la Cheongwadae, une réunion d’urgence avec les ministres liés à l’économie et les chefs des organes financiers, dont le gouverneur de la Banque de Corée (BOK).Au cours de cette réunion, Moon Jae-in a déclaré que la situation actuelle causée par le Covid-19 était beaucoup plus grave que lors de la propagation des coronavirus SRAS ou MERS. Et d’ajouter qu’il ne fallait pas, par conséquent, hésiter à mettre en place des mesures inédites pour faire face à cette nouvelle crise. Il a également affirmé que, dans ce contexte, le gouvernement devrait faire preuve d'une forte volonté pour surmonter les différentes difficultés auxquels sont confrontés les citoyens.A cette occasion, le patron de la BOK, Lee Ju-yeol, a fait allusion à l’éventuel abaissement du taux directeur de la banque centrale du pays, en se référant aux membres de son comité financier et monétaire qui optent pour la convocation d’une réunion provisoire. De nombreux observateurs avancent une baisse de 0,25 voire 0,5 point.En effet, l’inquiétude du marché s'accroît au fil des heures, comme en témoigne la chute du Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul. En réponse, les autorités financières pourraient mettre en place un dispositif audacieux, afin de faire redescendre la pression.En outre, les participants se seraient penchés sur une panoplie de moyens visant à stabiliser les marchés financiers ainsi qu’à venir en aide aux petits commerçants et aux entreprises touchés de plein fouet par la pandémie.