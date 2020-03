Covid-19 : triple baisse de la production, des exportations et de la demande intérieure dans le secteur de l'automobile

Photo : YONHAP News

Conséquence directe de la propagation du Covid-19, l’industrie automobile sud-coréenne a accusé, le mois dernier, une triple baisse de la production, des exportations et de la demande intérieure, respectivement de 26,4 %, 25 % et 18,8 % par rapport au mois précédent.D’après le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie, le recul de la production est attribuable notamment au manque de composants importés de Chine. S’y ajoutent les arrêts provisoires des usines engendrés par l’apparition d'employés infectés par le virus au sein des constructeurs automobiles.En effet, Hyundai Motor a été obligé de diminuer ses jours d'activité, en moyenne de 10,6 jours et sa filliale Kia Motors, elle, de 8,9, alors que Ssangyong Motors et Renault-Samsung Motors leurs emboîtaient le pas, réduisant respectivement de 8,5 et de 4 jours. Ce qui correspond à environ 130 000 unités produites en moins.D’autre part, les ventes hors des frontières ont reculé de 25 %, avec 123 022 véhicules en un mois, et celles sur le marché domestique de 18,8 % avec 97 897 unités écoulés.Néanmoins en dépit de la contraction du marché global, les exportations de composants automobiles « made in Korea » ont progressé de 10,1 % en glissement mensuel. Elles se sont élevées à 1,8 milliard de dollars, grâce à la belle performance des SUV en Amérique du Nord et l’ouverture de nouvelles usines en Inde.