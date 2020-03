Législatives 2020 : le Minjoo décide de créer une coalition progressiste réservé au scrutin proportionnel

Photo : YONHAP News

Le parti au pouvoir s’est engagé à d’emboîter le pas à la première force d’opposition. Le Minjoo a décidé de créer un parti « satellitaire » destiné à miser uniquement sur la liste proportionnelle lors du nouveau scrutin mixte aux prochaines législatives du 15 avril.La formation présidentielle a soumis cette initiative controversée au vote de ses 789 000 adhérents, entre 6h hier et 6h ce matin. 30 % d’entre eux, soit quelques 241 000 membres, se sont exprimés à cette occasion. Résultat, 74,1 % se sont prononcés en faveur de cette démarche tandis que 25,9 % ont voté « contre ».Le chef du Minjoo, Lee Hae-chan, a tenu à préciser qu’une telle décision de son parti avait pour but d’endiguer les irrégularités commises par le Parti du Futur Unifié (PFU), la première force de l’opposition. Pour rappel, le Parti Liberté Corée (PLC), dont le PFU est issu, avait créé un parti de ce genre, réservé au scrutin proportionnel, ce qui était une première dans le pays.Quant au patron du PFU, Hwang Kyo-ahn, il a accusé le Minjoo de transformer sa promesse aux citoyens en ruse électorale, et de commettre un acte contraire à la morale politique.Le parti de Moon Jae-in ne devrait pas tarder à mener des concertations avec les petits partis progressistes. Parmi eux, le Parti pour la vie du peuple ne l’entend pas de cette oreille, mais se déclare disposé à suivre de très près ce qu'il se passerait autour de cette initiative. Le Parti de la justice a tenu, de son côté, une réunion d’urgence à huis clos pour décider s'il devait ou non rejoindre cette nouvelle formation.