Météo : beau mais frais

Photo : YONHAP News

Le soleil continue à prédominer dans le ciel sud-coréen. Certes, les nuages étaient plus que présents ce matin, particulièrement dans le sud du pays, mais leur présence s’est progressivement dissipée dans l’après-midi, soufflée par des vents du nord.Justement, cet air polaire a eu un impact sur le thermomètre, puisque ce matin, les températures tournaient autour de 3°C dans la moitié nord et 6°C dans la moitié sud. Dans l’après-midi, les maximales atteignent 8°C à Séoul, 11°C à Daejeon, 13°C sur l’île de Jeju, 14°C à Daegu et enfin 16°C à Busan.Pour ce week-end, les prévisions annoncent une météo plutôt clémente samedi et très mitigée dimanche. En effet, le ciel bleu devrait dominer au-dessus de la Corée du Sud demain, mais après-demain, des précipitations devraient s’abattre sur une ligne au centre du pays, allant du nord au sud. Les températures seront tout aussi fraîches qu’aujourd’hui.