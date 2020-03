Covid-19 : Daegu et trois régions du Gyeongsang du Nord désignées « zones sinistrées spéciales »

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in a désigné, hier, la ville de Daegu et trois régions de la province de Gyeongsang du Nord, à savoir la ville de Gyeongsan et les comtés de Cheongdo et Bonghwa, « zones sinistrées spéciales ». C'est la première fois qu'une telle décision est prise dans le cadre d'une épidémie.Rappelons que ces sites dans le sud-est de la péninsule sont durement touchés par le nouveau coronavirus, concentrant près de 90 % des cas de contamination dans le pays.Suite à cette décision inédite, l’Etat va prendre en charge la moitié des coûts nécessaires à la réparation des dégâts. Leurs habitants bénéficieront également de réductions sur leurs frais d’électricité et d'assurance santé publique, tout en recevant une aide financière.Le gouvernement renforcera également ses soutiens au marché financier dont l’instabilité s'est aggravée depuis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l'épidémie du Covid-19 comme une pandémie.