Covid-19 : les passagers en provenance d'Europe font désormais l'objet d'une procédure d'entrée spéciale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé d’appliquer sa procédure d'entrée spéciale aux voyageurs venant de l’ensemble de l’Europe. Cette mesure est appliquée à partir d'aujourd’hui. C’est ce qu’a annoncé le Premier ministre lors d’une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Chung Sye-kyun a d’ailleurs demandé aux ministères de la Santé et des Affaires étrangères de réfléchir à d’autres dispositifs supplémentaires destinées à faire barrage à la propagation et à l'arrivée du Covid-19 en provenance de pays étrangers.La situation liée au SRAS-CoV-2 est de plus en plus inquiétante sur le Vieux Continent. L’Italie dénombre officiellement plus de 20 000 malades, Madrid a décrété l'état d'urgence en Espagne, et la France et l’Allemagne enregistrent une hausse rapide des nouveaux cas de contamination.Cette décision de Séoul fait suite à l'annonce de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a déclaré que l'épidémie du Covid-19 était désormais une pandémie. Dans ce contexte, imposer aux arrivants de tel ou tel pays des procédures de contrôle strictes ou des mise en quarantaine n'a plus de sens. La récente décision du gouvernement sud-coréen est en fait la dernière étape, avant une extension à l’ensemble des pays autour du globe.