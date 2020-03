Covid-19 : le nombre de nouveaux cas continue d'être inférieur à 100

Photo : YONHAP News

Jusqu'à aujourd'hui, la Corée du Sud a enregistré un total de 8 236 personnes infectées par le Covid-19, dont 75 décès, soit un taux de létalité de 0,91 %. En un jour, le pays compte 74 malades en plus. Quant au nombre de patients guéris a progressé de 303 pour atteindre 1 137.D’après le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), ces derniers chiffres sont obtenus grâce aux 274 504 tests effectués jusqu’à hier. Actuellement, 14 971 personnes attendent leurs résultats.Daegu connaît une fois encore la propagation la plus importante du nouveau coronavirus avec 35 cas en plus. En tout, 6 066 habitants de cette ville du sud-est du pays sont infectés par le SRAS-CoV-2. Avec respectivement six et 20 nouveaux individus confirmés aujourd'hui, Séoul et la province de Gyeonggi, qui l'entoure, enregistrent 253 et 231 personnes infectées. Dans la capitale et ses environs, c’est un centre d’appel situé dans l’arrondissement de Guro qui en compte le plus, 124 cas. Il est suivi d’une église à Sungnam, avec 46 cas.Notons qu’avec 76 patients supplémentaires hier, le pays du Matin clair est repassé sous le seuil des 100 nouveaux malades quotidiens pour la première fois depuis le 21 février. Ainsi, ce nombre reste sous cette barre symbolique pour le deuxième jour consécutif. Et la tendance selon laquelle on dénombre plus de personnes guéries que de nouveaux malades se poursuit pour le troisième jour de suite.