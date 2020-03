ALE Séoul-Washington : 8 ans déjà

Photo : YONHAP News

L'accord de libre-échange (ALE) bilatéral signé entre la Corée du Sud et les Etats-Unis est entré en vigueur le 15 mars 2012. En huit ans, les échanges commerciaux tout comme les investissements mutuels ont bien progressé.Selon les données fournies hier par le ministère sud-coréen de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, le commerce des biens a atteint, en 2019, 135,2 milliards de dollars, soit plus de 33 % de plus qu'en 2012, où ce chiffre était de 101,8 milliards. En effet, ces échanges n'ont cessé d'évoluer, de 1 à 11,6 % entre 2012 et l'an dernier, sauf en 2015 et 2016, deux années ayant enregistré une croissance négative.En 2019, les exportations sud-coréennes totales ont régressé de 10,4 % alors que celles vers les USA ont augmenté de 0,9 % pour atteindre 73,3 milliards de dollars. Ce sont les automobiles et leurs pièces détachées ainsi que les produits pétroliers qui ont largement contribué à ce dynamisme. En revanche, moins d'appareils informatiques et de communications mobiles ainsi que de semi-conducteurs « made in Korea » sont entrés sur le marché américain.Les produits du pays de l'oncle Sam importés au pays du Matin clair ont progressé de 5,1 % pour atteindre 61,9 milliards de dollars, des chiffres exceptionnels vu que les importations totales ont accusé une baisse de 6 %. Une forte hausse a été constatée dans le secteur énergétique : 99,7 % de plus pour le brut pétrolier et 10,6 % pour le gaz pétrolier liquéfié.Les Etats-Unis sont ainsi devenus le deuxième plus important partenaire commercial de la Corée du Sud, avec 12,3 % de part de marché, derrière la Chine à 21,3 %.De 2012 jusqu'au troisième trimestre 2019, les investissements sud-coréens accumulés sur le territoire américain ont atteint 74,63 milliards de dollars, soit 2,7 fois de plus par rapport à la période s'étalant de 2004 à 2011. Durant la même période, les industriels américains ont investi dans l'économie sud-coréenne environ 37,6 milliards de dollars, soit une somme deux fois plus importante comparée à celle cumulée sur les sept années précédentes.