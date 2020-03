Covid-19 : Robert Abrams convaincu que la Corée du Nord cache des cas de contamination

Photo : YONHAP News

Pour Robert Abrams, commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK), il ne fait aucun doute que la Corée du Nord compte des malades contaminés par le Covid-19. C'est ce qu'il a affirmé lors d'une téléconférence de presse tenue vendredi dernier.Selon lui, aucun avion de combat nord-coréen n'a été déployé ces 24 derniers jours et aucun mouvement de l'armée de terre n'a été détecté au Nord depuis un mois. Le général américain avance même que Pyongyang aurait recensé 12 cas de personnes infectées.De leur côté, les médias du pays communiste, qui ne recensent aucun cas confirmé, évoquent néanmoins des individus placés à l'isolement ou des cas suspects. Le Rodong Sinmun, journal officiel du Parti des travailleurs, a rapporté que les habitants de nombreuses régions du pays prenaient soin de leurs compatriotes confinés, comme s'il s'agissait de leurs propres familles. Et d'ajouter que le dirigeant Kim Jong-un avait envoyé aux personnes mises en quarantaine de la viande et des œufs.L'Agence de presse officielle nord-coréenne, la KCNA, a fait savoir, elle aussi, que les provinces de Pyongan du Nord et du Sud dénombraient respectivement 990 et 720 personnes sorties de l'isolement.Depuis quelques jours, des organisations internationales spécialisées dans l'aide sanitaire sont présentes dans les provinces situées à proximité de la Chine. Elles devront rejoindre très prochainement les provinces de Pyongan du Sud et de Hwanghae.