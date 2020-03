Covid-19 : Moon Jae-in propose un sommet du G20 en visioconférence

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae vient de proposer un sommet spécial du G20 par visioconférence. L'objectif est de conjuguer les efforts déployés à l’échelle mondiale pour faire front commun face à la propagation de la pandémie.Selon son porte-parole, Kang Min-seo, cette initiative a été prise par le président de la République, Moon Jae-in, qui n'a eu de cesse, ces derniers jours, de plaider pour l’importance d’une plus large coopération internationale.Rappelons que le chef de l'État a officialisé cette proposition lors de son entretien téléphonique, tenu vendredi dernier, avec le président français, Emmanuel Macron, au sujet de la lutte contre le nouveau coronavirus.D’après un haut responsable du bureau présidentiel, malgré le fait que la courbe des contaminations ralentisse et que les pays touchés prennent de plus en plus exemple sur la Corée du Sud en matière de gestion de la crise sanitaire, les autorités sud-coréennes préfèrent rester vigilantes, jusqu’à l’éradication complète de la pandémie.