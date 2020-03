Première hausse des exportations depuis 15 mois en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a exporté, le mois dernier, pour 41,2 milliards de dollars de marchandises, soit une augmentation de 4,3 % en glissement annuel. Il s'agit de la première hausse en la matière enregistrée depuis 15 mois. Une performance rendue possible grâce aux ventes de semi-conducteurs.Selon le Bureau des douanes, les ventes hors des frontières de semi-conducteurs, de pièces automobile, d'appareils de communication mobile et dans la construction navale ont crû de 6,8 à 10,4 %. En revanche, une baisse de plus de 15 % a été constatée dans les exportation d'automobiles et d'électroménagers.Précision : les exportations de semi-conducteurs ont progressé de 14,3 % vers les Etats-Unis, de 12,3 % vers la Chine et enfin de 5,2 % vers le Vietnam.En valeur, les importations du pays du Matin clair en février ont atteint 37,2 milliards de dollars, soit 1,5 % de plus en un an. Quant à la balance commerciale, elle était excédentaire de 4 milliards de dollars, devenant ainsi le 97e mois excédentaire consécutif depuis février 2012.