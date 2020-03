Covid-19 : les professionnels du tourisme et du spectacle bénéficieront de mesures de soutien durant 6 mois

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen apportera des aides exceptionnelles aux secteurs gravement touchés par les conséquence du Covid-19.Selon le ministère de l'Emploi et du Travail, les professionnels du tourisme, de l’hébergement, du transport et du spectacle pourront en bénéficier durant six mois et ce à partir d’aujourd’hui.Tout d’abord, l’Etat prendra en charge 90 % des indemnités d’arrêt de travail en faveur des entreprises qui maintiennent leurs emplois grâce au chômage technique. De plus, le délai de paiement des charges sociales sera reporté de six mois. Ce n’est pas tout. Le plafond des prêts-étudiants des enfants de ces professionnels passera de 5 à 7 millions de wons, soit de 3 685 à 5 160 euros, par an et le délai de remboursement passera de cinq à huit ans.Ces mesures concerneront environ 13 700 sociétés et 170 000 professionnels du tourisme et du spectacle.Afin de prévenir toute contamination collective au sein des centres d’appel qui comptent moins de 50 employés, l'Etat financera 70 % des frais d’installation d'équipements de prévention comme des cloisons entre chaque poste, dans un plafond maximal de 20 millions de wons, environ 14 732 euros.