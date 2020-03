18 artistes ou groupes interprètent « Superstar » pour lutter contre la pandémie

Photo : YONHAP News

L’auteur-compositeur-interprète sud-coréen Lee Han-chul sort, aujourd’hui, une nouvelle version de son tube « Superstar », initialement sorti en 2005.Au total, 18 artistes ou groupes ont accepté de réinterpréter cette chanson appréciée pour ses paroles pleine d’espoir. Parmi eux, Coffee Boy, Seen Hyun-hee, Lee Sang-mi et Joa Band. La nouvelle version est publiée sous le nom collectif « Bang-Bang Project », Bang signifiant la « chambre » et Bang-Bang, la « liaison entre les chambres ».Rappelons que le gouvernement a également lancé une campagne nationale appelée « prise de distance sociale », invitant les citoyens à rester chez eux ou à minimiser les contacts physiques. Ce projet musical est donc né afin de réconforter les habitants du pays du Matin clair qui font preuve de solidarité, face à la pandémie du Covid-19.La totalité des recettes générées par la vente de ce morceau sera reversée à l’organisation à but non lucratif, Community Chest of Korea.