Covid-19 : la Banque de Corée baisse son taux directeur de 0,5 point

Photo : YONHAP News

La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé, dimanche, une baisse de ses taux d'intérêt. Son objectif : soulager une économie menacée par la propagation du nouveau coronavirus.Aujourd'hui, en fin de journée, la Banque de Corée (BOK) a réagi en abaissant son taux directeur de 0,5 point. Il passe ainsi de 1,25 à 0,75 %.De son côté, la Bourse de Séoul a toujours mauvaise mine. Alors qu’en début de séance, son indice de référence tournait autour de 1 765 points, proche d’une stabilisation par rapport à la clôture de vendredi dernier, il a fini par s’écrouler au fil des heures, terminant la journée à -3,19 %, soit une perte de 56,58 points. Le Kospi descend à 1 714,86 points.De son côté, le Kosdaq, qui rebondissait jusqu’à 3,30 % à 10h 06 ce matin, a lui aussi terminé la journée en chute libre. L’indice des valeurs technologiques clôt la première séance de la semaine à -3,72 %, soit une baisse de 19,49 points, et se rapproche doucement du seuil des 500 points, avec 504,51 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen continue à perdre de sa valeur face à l’euro et au dollar américain. À la clôture des transactions financières, la monnaie européenne s’échange contre 1 365,40 wons (+0,27 won) et le billet vert contre 1 226 wons (+6,70 wons).