Météo : le bleu, couleur dominante

Photo : YONHAP News

La première journée de la semaine est placé sous le signe de l’ensoleillement. Toute la Corée du Sud sera sous un beau ciel bleu, malgré quelques nuages en matinée dans le sud-ouest et dans l’après-midi dans le nord-est.Les températures radoucissent. Malgré un mercure encore négatif au réveil, le thermomètre remonte après midi. Les maximales atteignent 9°C à Séoul, 10°C sur l’île de Jeju, 11°C à Daejeon, et enfin 12°C à Daegu et Busan.Les prévisions de Météo-Corée annoncent un temps grisâtre demain matin dans la capitale avec quelques gouttes vers midi. Mais le beau temps devrait revenir ensuite avec des températures plus chaudes qu’aujourd’hui : entre 13°C dans le nord et 16°C dans le sud.