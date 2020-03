Covid-19 : une rentrée universitaire en ligne pleine de confusion

Photo : YONHAP News

Contrairement à beaucoup de pays, la grande rentrée scolaire se déroule en mars en Corée du Sud. Et hier, certaines universités ont commencé leurs cours en ligne, après avoir reporté la rentrée de deux semaines à cause de la propagation du Covid-19.Mais cela a été une grande confusion aussi bien pour les étudiants que pour les professeurs. Dans de nombreux établissements, la connexion massive a provoqué des problèmes sur les logiciels à disposition.Aux universités de Korea, de Kookmin et de Séoul, le serveur a dû être suspendu temporairement. A celles de Konkuk et de Hanyang, il était impossible de lire les vidéos et sur les écrans s'affichaient des messages d'alerte comme « Nous ne sommes pas en période de cours » ou « Votre présence en cours n’est pas confirmée à cause du réseau instable ».L’université de Myongji a pour sa part réparti les cours de chaque faculté en fonction des cinq jours de la semaine, mais cela n’a pas empêché une saturation du réseau.Certains étudiants ont exprimé leurs inquiétudes sur le fait que leur participation aux cours ne soit pas reconnue. Les établissements ont annoncé, de leur côté, qu'ils cherchaient à installer des serveurs supplémentaires pour normaliser les cours.