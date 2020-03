Covid-19 : Moon Jae-in fait allusion à l’adoption d’un nouvel additif au budget

Photo : YONHAP News

Le président de la République a organisé, hier, une nouvelle réunion de crise face au Covid-19, cette fois-ci à la mairie de Séoul. A cette occasion, Moon Jae-in a affirmé que la stabilisation du nombre de cas dépendait désormais du succès dans la lutte contre le nouveau coronavirus à Séoul et dans sa région, où la courbe des contagions reste encore lente, mais ascendante. Du coup, il a demandé un renforcement des mesures de prévention et un redoublement de la vigilance.Le chef de l’Etat a également laissé entrevoir la possibilité de débloquer des enveloppes supplémentaires pour surmonter cette situation sanitaire, si elle perdure, à travers un nouvel additif au budget.Et à propos du revenu de base proposé par le gouverneur de la province de Gyeonggi, périphérique à la capitale, qui était lui aussi présent à la réunion d’hier, l’occupant de la Cheongwadae s’est contenté de souligner qu’il était important de mobiliser tous les moyens possibles pour venir en aide à la classe la plus vulnérable. Il a ainsi ouvert la possibilité de mener un débat ouvert sur cette question entre le gouvernement central et les collectivités locales.Jusque là, la Maison bleue faisait preuve de prudence à l’égard de ce revenu universel, qui consiste à verser une somme d’argent à tous les citoyens sans tenir compte de leur patrimoine. Elle considérait qu’un tel versement risquait de susciter une polémique, soit parce qu'il serait un fardeau pour les finances publiques ou soit parce qu'il serait considéré comme un « cadeau électoraliste » de la part du camp gouvernemental, à l’approche des législatives prévues le 15 avril.