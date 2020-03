Photo : YONHAP News

Les séances noires se suivent et se ressemblent à la Bourse de Séoul. Aujourd’hui encore, elle a ouvert en forte baisse. A 9h 05, son indice de référence, le Kospi, chutait de 4,29 %, à 1 641,37 points.Les étrangers continuent de déserter le marché. Ils ont vendu, en net, 22,4 milliards d’actions sud-coréennes, tandis que les particuliers et les investisseurs institutionnels en ont acheté pour une valeur de 16,5 milliards et 1,7 milliard de wons, soit 11,9 millions et 1,22 million d'euros, respectivement.La descente aux enfers se poursuit aussi pour le Kosdaq. A la même heure, cet indice des valeurs technologiques a dévissé de 4,07 %, à 483,98 points.La monnaie sud-coréenne continue elle aussi de s’effondrer. Sur le marché des changes, le won perdait 11,50 wons face au billet vert. Un dollar américain valait 1 237,50 wons.