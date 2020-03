Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires maritimes et de la Pêche est confiné à domicile depuis hier. Il le sera jusqu’au 24 mars afin de prévenir toute transmission du Covid-19. Une première pour un chef de ministère.Bien que Moon Seong-hyeok ait été testé négatif au SRAS-CoV-2, les autorités sanitaires de la ville de Sejong lui ont ordonné cette mise en quarantaine car il a été en contact étroit avec un fonctionnaire contaminé le 10 mars. Pendant son confinement, il sera en télétravail depuis sa résidence et n'assistera à aucun programme extérieur, y compris le conseil des ministres prévu aujourd’hui.Dans son ministère, 27 cas d’infection ont été identifiés depuis mardi dernier et 292 personnes sont placées à l’isolement en ce moment.