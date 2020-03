Covid-19 : niveau d’alerte 2 pour les voyages dans 36 pays d'Europe

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaire étrangères a émis, hier, une alerte « jaune » pour les voyages dans 36 pays d'Europe de l’ouest et du centre, continent fortement touché par le nouveau coronavirus. Il s’agit du deuxième niveau sur quatre qui conseille aux touristes d’éviter de se rendre dans les zones en question.Les pays concernés sont des membres de l’Union européenne ou de l’espace Schengen tels que la France, l’Italie, la Finlande ou encore la Hongrie. S’y ajoutent cinq Etats ou principautés fréquentés par les voyageurs sud-coréens : le Royaume-Uni, Monaco, le Vatican, Saint-Marin et Andorre.La plupart des nations ont été directement classifiées dans le deuxième niveau, sans passer par le premier niveau, bleu. Selon le ministère, cette décision s’explique par le risque élevé de contamination en Europe où le nombre de cas d’infection explose jour après jours, provoqué par un déplacement des habitants plutôt libre.Les autorités locales ont incité la population à revoir leur projet de voyage et les ressortissants sud-coréens résidant dans ces régions à prendre soin de leur sécurité. Une nouvelle modification sur le niveau d’avertissement en fonction de l'évolution de la situation sur le Vieux continent n’est pas à exclure.