Financement des GI’s : Washington ne donne pas la priorité au dossier de la rémunération des employés sud-coréens

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis reprennent, aujourd’hui à Los Angeles, leurs négociations sur le financement du maintien des troupes US dans le sud de la péninsule. Il s’agit de leur septième volet, qui s’étendra jusqu’à demain, heure locale.Si les deux alliés doivent déterminer les frais qu’ils devront prendre chacun en charge cette année, aucun accord n’a encore été conclu. Face à ce retard, le Commandement des forces américaines en Corée du Sud (USFK) avait d’ores et déjà prévenu ses 9 000 employés locaux qu’ils ne pourraient pas toucher leur salaire temporairement, à partir du 1er avril.Le gouvernement de Séoul avait alors proposé à Washington de trouver d’abord une solution visant à empêcher leur chômage sans solde, vu qu'il est difficile de débloquer l’ensemble des discussions. Le département d’Etat américain n’avait pas tardé à rejeter cette proposition.Et hier encore, la veille de la reprise des pourparlers, un de ses porte-paroles a reconfirmé cette position, en réponse à une question posée par l’agence sud-coréenne Yonhap News sur le sujet.Toujours selon lui, l’administration Trump se consacre toujours à obtenir des résultats impartiaux et équitables dans les négociations bilatérales sur les contributions respectives. De fait, dans ce cas-là, le chômage technique des salariés sud-coréens embauchés par l’USFK peut être évité.Enfin, l’officiel américain a ajouté que l’alliance Séoul-Washington était indispensable non seulement pour la stabilité en Indo-Pacifique, mais aussi pour la paix dans la péninsule coréenne.Par ailleurs, la délégation sud-coréenne en charge des pourparlers est arrivée hier à Los Angeles. Son chef, Jeong Eun-bo, a montré sa détermination pour déployer tous les efforts afin de faire aboutir les négociations au plus vite.