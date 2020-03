Covid-19 : les expatriés sud-coréens en France et en Italie cherchent à regagner leur pays

Photo : YONHAP News

L’Italie est désormais le pays le plus touché par la pandémie du Covid-19 en Europe et dans le monde, après la Chine. Avec plus de 3 000 personnes infectées pour le troisième jour consécutif et plus de 300 morts deux jours de suite, elle compte près de 28 000 cas confirmés et plus de 2 100 décès. Le taux de mortalité est le plus élevé autour du globe, avec 7,7 %.Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a incité la population à suivre les mesures du gouvernement, comme le confinement à domicile, en prévenant que la propagation du coronavirus n’avait pas encore atteint son apogée.Dans ce contexte, la communauté des expatriés sud-coréens, particulièrement soucieuse du manque de ressources médicales sur place, se prépare à un rapatriement. Elle établit actuellement la liste de ceux qui ont l’intention de prendre un charter, dans le cas où les vols entre l'Italie et la Corée du Sud soient suspendus. La ligne directe desservant les deux péninsules est déjà interrompue. Les voyageurs doivent donc transiter par Paris ou Francfort-sur-le-Main.En France, la situation est toute aussi inquiétante. Alors que le président Emmanuel Macron a déclaré, hier soir heure locale, la « guerre au coronavirus », le gouvernement français a récemment conseillé aux étudiants de la Cité internationale universitaire de Paris de rentrer chez eux ou de rejoindre leur famille si elle se trouve ailleurs que dans la capitale. Les sud-Coréens résidant dans l’hexagone cherchent eux aussi à regagner leur pays natal face aux mesures tardives des autorités.