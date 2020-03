Unicef : Pyongyang a besoin de 840 000 dollars pour lutter contre le Covid-19

Photo : YONHAP News

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) estime que la Corée du Nord a besoin d'une aide financière de l'ordre de 840 000 dollars pour combattre la propagation du nouveau coronavirus. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, la Voix de l'Amérique (VOA), en s'appuyant sur le rapport publié par l’organisation internationale à propos du Covid-19 dans la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique. Pour le moment, seuls 300 000 dollars ont été débloqués.A l’échelle de toute cette zone extrême-orientale, les besoins financiers s'établissent à 27,01 millions de dollars, mais seulement 5,48 millions dollars ont été collectés. Pyongyang arrive au quatrième rang en matière de soutien réclamé, derrière la Chine, l’Indonésie et le Cambodge.Le rapport n’a pourtant pas précisé l’assistance que l’Unicef apportera au pays communiste. Par ailleurs, il a déclaré à VOA avoir envoyé au royaume ermite des matériels médicaux pour la prévention de l’épidémie, qui devrait arriver cette semaine.