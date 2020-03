Photo : YONHAP News

Le bilan quotidien officiel de la pandémie en Corée du Sud est désormais passé à 8 320 personnes infectées et 81 morts, soit une progression de 84 cas et six décès en 24 heures. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).L’augmentation du nombre de contaminations journalières est toujours à deux chiffres, pour le troisième jour consécutif. En effet, il était de 76 cas supplémentaires dimanche et 74 hier.Parmi les nouveaux patients, 44 ont été répertoriés à Séoul, dans sa province voisine de Gyeonggi et à Incheon, à environ 30 km à l'ouest de la capitale, et 37 à Daegu et dans la province de Gyeongsang du Nord, zone considérée comme le principal foyer de contagion du pays.Quant au nombre total de guéris, il s’élève à 1 401, soit 264 personnes de plus qu'hier.