Covid-19 : Moon Jae-in fait état d’une situation économique inédite

Photo : YONHAP News

Le président de la République a estimé aujourd'hui, en conseil des ministres, que le pays était dans une situation économique d’urgence et sans précédent, dans le sillage de l'impact très sévère du Covid-19 sur l’économie mondiale.Moon Jae-in a précisé que l’inquiétude quant à un plongeon de l’économie mondiale se répandait tout aussi rapidement que le nouveau coronavirus, et que la situation actuelle était pire qu’elle ne l’était lors de la crise financière de 2008. Selon lui, ce choc peut perdurer encore, les déplacements internationaux étant suspendus et les chaînes d’approvisionnement mondiales risquant d’être ébranlées.Face à la gravité de la situation, le dirigeant a annoncé que, dorénavant, il présiderait en personne la conférence économique d’urgence pour décider au plus vite des mesures à prendre.Aux grands maux, les grands remèdes, le chef de l’Etat a souligné la nécessité d’appliquer des mesures drastiques dépassant toutes les restrictions. Ainsi, aujourd’hui encore, il a laissé entrevoir la possibilité d’élaborer un nouvel additif au budget, avec l’appui des experts et des acteurs sur le terrain. Selon le président Moon, ceux-ci sont unanimes pour dire que la première enveloppe de 32 000 milliards de wons, environ 23 milliards d'euros, que l’exécutif a déjà promis de débloquer est loin d’être suffisante.Dans le même temps, l’occupant de la Cheongwadae a affirmé que la priorité devrait être donnée à la protection des classes les plus vulnérables, des chômeurs et des micro-entrepreneurs.