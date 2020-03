Covid-19 : Séoul applique ses procédures d’entrée spéciales à tous les voyageurs venant de l’étranger

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé une nouvelle mesure de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Il s’agit désormais d’appliquer ses procédures d’entrée spéciales à tous les voyageurs venant de l’étranger, sud-Coréens et étrangers confondus, et ce à partir de ce jeudi 19 mars.D’après les données communiquées par les autorités sanitaires, au 16 mars, le pays accueillait un total de 13 350 passagers, 7 161 sud-Coréens et 6 189 étrangers, que ce soit par avion ou par bateau. Actuellement, seuls 2 130 d’entre eux sont obligés de suivre les procédures en question.Lors d’un point de presse aujourd’hui, le vice-ministre de la Santé a précisé que, parmi les 44 cas positifs en provenance de l’étranger identifiés jusqu’à dimanche, 14 sont venus de Chine, 14 d'autres pays d’Asie et 16 d’Europe. Pour Kim Gang-rip, à partir de maintenant, il est primordial de contrer toute nouvelle contagion venue de l'étranger.La disposition en question oblige tous les voyageurs à remplir un questionnaire sur leur état de santé et un formulaire de quarantaine spéciale, qui sont distribués avant qu’ils ne descendent de leur avion ou de leur navire. A leur arrivée, ils doivent également se faire prendre leur température et dépister s’ils présentent des symptômes du SRAS-CoV-2.