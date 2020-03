Si du sud-ouest au nord-est en passant par la pointe sud-est, le temps est particulièrement beau aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans le nord-ouest du pays du Matin clair. Ce matin, la capitale sud-coréenne était sous les nuages avant que le soleil ne joue à cache-cache avec eux dans l'après-midi. Dans le nord de la province de Gyeonggi, la pluie sera au rendez-vous.Les températures se font plus douces. Le mercure était au-dessus de zéro degré ce matin et il atteint cet après-midi 9ºC à Séoul, 13ºC à Daejeon, 15ºC à Busan, 18ºC à Daegu, et enfin 18ºC sur l'île de Jeju.Le temps sera resplendissant sur l'ensemble du territoire demain, d'après les prévisions de Météo-Corée, et le thermomètre continuera à monter offrant une véritable journée printanière.