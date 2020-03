Covid-19 : les autorités de Gyeonggi limitent les rassemblements religieux

Photo : YONHAP News

Un nouveau regroupement de personnes infectées par le Covid-19, signalé dans la province de Gyeonggi, en périphérie de Séoul, inquiète les autorités locales. Ce cluster a été identifié dans l’église appelée « Le fleuve de la grâce », située à Seongnam.Jusqu’à présent, 49 fidèles ont été contrôlés positifs, dont 41 dans la seule journée d’hier. Ils font partie des 135 adeptes qui ont assisté aux offices religieux de cette église du 1er et du 8 mars, et qui se sont fait dépister. Le bilan risque de s’alourdir encore, car les résultats des tests de 15 d’entre eux ne sont pas encore connus. Parmi les autres églises de cette province, 22 contaminations ont été confirmées.Face à une telle situation, les responsables provinciaux ont publié un décret en vertu duquel les rassemblements dans les établissements religieux, au sein desquels les contacts entre fidèles sont favorisés, sont désormais limités à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 29 mars.Ce texte oblige aussi les membres des églises à porter un masque, à garder une distance de deux mètres entre chaque personne, et à vérifier leur fièvre ou tout autre symptôme identique à ceux provoqués par le SRAS-CoV-2, avant d’entrer dans un lieu de culte. Ils sont aussi enjoints à respecter sept autres consignes sanitaires. En cas de violation de l'une d'entre elles, ils seront passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 millions de wons, soit 2 160 euros, et leur rassemblement sera totalement interdit.