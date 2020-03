Covid-19 : la rentrée scolaire repoussée pour la 3e fois

Photo : YONHAP News

C’est maintenant officiel. Comme beaucoup s'y attendait, en raison de la pandémie du Covid-19, le ministère de l’Education a reporté, aujourd’hui, de deux semaines la rentrée scolaire. Les écoles maternelles, primaires, les collèges et les lycées ainsi que les établissements spécifiques pour les personnes en situation de handicap sont concernés.C’est la troisième fois qu’il prend une telle mesure depuis le début de la propagation du nouveau coronavirus. En Corée du Sud, les élèves entament leur nouvelle année scolaire en mars et cette année, la reprise du chemin de l’école était initialement prévue le 2 mars. Ce seront donc plus d'un mois plus tard, le 6 avril, si tout se passe bien. Et si la situation s’améliore plus vite que prévu, les établissements scolaires pourront rouvrir plus tôt leurs portes.Le ministère a expliqué avoir pris sa décision après avoir consulté les experts médicaux, dont ceux du Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC). Selon eux, il faudra attendre encore deux à trois semaines pour juger si les élèves peuvent reprendre les cours à l'école et si les autorités sanitaires maîtrisent clairement la situation, afin de protéger au maximum les écoliers et leurs proches.La fermeture des écoles perturbe bien sûr le calendrier scolaire. Le ministère et les rectorats d’académie des 17 grandes villes et provinces envisagent d’autoriser chaque établissement à réduire le nombre de jours de classe. La possibilité de décaler le « suneung », l’examen d’entrée à l’université prévu en novembre, n’est pas exclue.