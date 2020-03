Covid-19 : le Parlement adopte l’additif au budget

Photo : YONHAP News

Au terme d’un marathon législatif de 12 jours, les députés ont adopté hier, en séance plénière à l'Assemblée nationale, le projet d’additif au budget que le gouvernement leur avait soumis pour faire face à l'impact du nouveau coronavirus.S’ils ont approuvé le montant de 11 700 milliards de wons, soit près de 8,6 milliards d'euros, tel que l’exécutif l’avait demandé, ils ont en revanche touché aux grandes lignes. En effet, les élus ont augmenté de plus de 1 000 milliards de wons, quelque 734 millions d'euros, l’enveloppe qui sera allouée à Daegu et à la province e Gyeongsang du Nord, zone la plus touchée par l’épidémie.Ces crédits seront utilisés pour venir en aide notamment aux micro-entrepreneurs et aux petits magasins. Des exonérations ou des réductions de cotisations sociales ou de tarif d’électricité leur seront accordées, entre autres.Les dépenses pour les auto-entrepreneurs et les plus bas revenus de toutes les régions du pays ont, elles aussi, été majorées. Idem pour l’aménagement d’un plus grand nombre de chambres individuelles à pression négative ou encore pour les fabricants de masques de protection.Par contre, les crédits jugés relativement moins urgents dans ce contexte de crise sanitaire ont été coupés. Ils concernent notamment les embauches supplémentaires de jeunes.