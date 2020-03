Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a exporté quelque 51 000 kits de prélèvement du SRAS-CoV-2 vers les Emirats arabes unis. C’est ce qu’a annoncé, hier, la Cheongwadae.D’après un haut responsable de la présidence, jusqu’a présent, un total de 17 pays ont demandé au gouvernement de Séoul de leur livrer des kits de dépistage ou de diagnostic.Ces équipements sont arrivés le 12 mars au pays du Moyen-Orient, et Séoul et Abou Dhabi se sont mis d’accord pour rendre publique cette information.A ce propos, le responsable de la Maison bleue a évoqué le fait que le président Moon Jae-in avait proposé d’organiser un sommet extraordinaire du G20 par visioconférence pour coordonner une action internationale contre le Covid-19. Et d’ajouter que l’exportation des kits en question vers les EAU s’inscrit dans le cadre de cette coopération.