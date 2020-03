Covid-19 : l’exécutif déploie des dispositifs supplémentaires pour soutenir les industries

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a déployé, aujourd’hui, au cours d'une réunion présidée par le ministre des Finances, Hong Nam-ki, un deuxième arsenal de mesures pour venir en aide en urgence aux secteurs les plus touchés par la propagation du nouveau coronavirus.Tout d’abord, pour le domaine aérien, les autorités ont décidé de reporter la récupération des droits sur le transport et les créneaux horaires que les compagnies aériennes n’ont pas utilisés, suite aux interdictions d'entrée imposées par les pays étrangers aux voyageurs en provenance de Corée du Sud.Les frais sur les pistes d’atterrissage seront réduits immédiatement et les prix pour les stationnements des avions seront exemptés pendant trois mois dans tous les aéroports. Les PME et les petits commerçants de huit aéroports, comme ceux de Daegu et de Jeju, seront dispensés de payer leur loyer.En ce qui concerne les transports, les péages seront exonérés pour les autobus au moins pendant un mois, jusqu’à ce que le niveau d’alerte soit abaissé d’un cran. Les services pourront une nouvelle fois être réduits pour les lignes dont le nombre de passagers a chuté de plus de moitié.A propos du tourisme qui souffre de l'absence des voyageurs étrangers, l’exécutif a établi un prêt spécial, sans gage, de 50 milliards de wons, soit 36,6 millions d’euros.Du côté du secteur de spectacles, 200 petits théâtres et 160 producteurs peuvent bénéficier d’un soutien financier maximal de 60 millions et de 2 million de wons respectivement, environ 44 000 et 1 470 euros.Pour les exportations, le gouvernement versera 500 milliards de wons, soit 367 millions d’euros, afin de garantir le changement des créances en espèces auprès des PME.D’après Hong qui est aussi vice-Premier ministre à l'économie, une réunion présidée par le président de la République va être mise en place en vue de mener à bien les dispositifs nécessaires.