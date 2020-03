Covid-19 : Séoul, Pékin et Tokyo cherche à coopérer pour lutter contre l’épidémie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, la Chine et le Japon se sont entretenus, hier, par téléphone afin de répondre conjointement à la propagation du SRAS-CoV-2.Kim Jung-han, directeur général des affaires asiatiques au ministère sud-coréen des Affaires étrangères et ses homologues chinois et japonais, Wu Jianghao et Shigeki Takizaki, ont échangé sur l’état des lieux de chaque pays et ont discuté des moyens de coopération pour éradiquer l’épidémie et empêcher sa transmission. Ils se sont accordés à faire de leur mieux chacun de leur côté et à unir leurs efforts en profitant des divers canaux de collaboration.Alors que le Covid-19 ne cesse de gagner du terrain aux quatre coins du monde, les officiels envisagent d’organiser une réunion des chefs de la diplomatie des trois nations de l’Asie du Nord-est plus tôt que prévu. Sur ce sujet, rien n’est concrétisé pour le moment, mais il est possible que cela se déroule en vidéoconférence.