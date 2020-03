Covid-19 : un nouveau cluster identifié dans un Ehpad à Daegu

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le Centre de contrôle et de prévention de maladies (KCDC) a rapporté lors de son bilan quotidien trois nouveaux morts et 93 cas supplémentaires identifiés en 24 heures. Ce qui porte le total à 84 décès et 8 413 contaminations en Corée du Sud.Le nombre de nouvelles infections journalières reste donc à deux chiffres pour le quatrième jour consécutif.Parmi les nouveaux patients, 46 ont été confirmés à Daegu et 9 dans la province de Gyeongsang du Nord, principal foyer de contagion dans le sud-est du pays, et 21 dans la région séoulienne, qui regroupe la capitale, la province de Gyeonggi et la ville d'Incheon.Le taux de létalité est désormais à 1 % et le nombre total de guéris à 1 540, soit 139 personnes de plus qu'hier.Après l’annonce des chiffres officiels par le KCDC, les autorités municipales de Daegu ont fait valoir qu’un nouveau cluster était apparu dans un établissement hospitalier accueillant des personnes âgées ou dépendantes dans la ville. Plus de 70 personnes, y compris des employés, ont été testées positives. Cet Ehpad a aussitôt été mis sous cloche.