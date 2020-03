Covid-19 : la Corée du Sud et la Chine lancent des essais cliniques conjoints pour de futurs traitements

Photo : YONHAP News

La course mondiale pour trouver un traitement au Covid-19 bat son plein. Mais elle se compose de deux enjeux importants : développer un antiviral susceptible d’agir contre le nouveau coronavirus et, dans le même temps, des médicaments pouvant traiter les maladies graves.Dans ce contexte, des scientifiques sud-coréens et chinois ont décidé de prendre part, conjointement, à cette compétition vitale. Cette coopération a été possible après que l’Institut de recherche de médicaments de Shanghaï a proposé, début mars, des essais cliniques communs des remèdes qu'il a développés, à la prestigieuse faculté de médecine de l’université de Yonsei, à Séoul. Les deux établissements ont conclu un protocole d’accord en ce sens.Actuellement, une centaine d’essais cliniques sont en cours à travers le monde. L’empire du Milieu en compte le plus grand nombre, avec plus de 70 testés. Aux Etats-Unis, les instituts nationaux de la santé et l'industrie pharmaceutique poursuivent ensemble ce processus sur sept médicaments. Un remède développé contre le virus Ebola pourrait être le premier à arriver sur le marché.Également au pays du Matin clair, des essais cliniques ont été lancés sur le Kaletra, un anti-VIH ayant eu un certain effet contre le Covid-19.