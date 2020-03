Covid-19 : des matériels de soutien en attente devant la frontière nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Des équipements sanitaires envoyés par des organismes internationaux humanitaires pour soutenir Pyongyang dans sa lutte contre l’épidémie du Covid-19 sont arrivés à Dandong, une ville chinoise à proximité de la frontière séparant la Chine de la Corée du Nord. Pourtant, d’après une source du gouvernement sud-coréen, leur passage est retardé car le royaume ermite a solidement fermé ses portes.La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) souhaitent faire parvenir des thermomètres infrarouges, des kits de test d'amplification génique et des réactifs de test. De son côté, Médecins sans frontières apporte des lunettes de protection, des cotons-tiges et des stéthoscopes, entre autres. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) ont, eux aussi, préparé une assistance.Problème : les autorités nord-coréennes n’ont pas délivré d'autorisations et tous les produits sont en attente devant la frontière. En effet, celles-ci viennent de durcir les procédures de dédouanement dans le cadre du système d'urgence de prévention contre la maladie. Le régime de Kim Jong-un a récemment distribué aux établissements responsables de nouvelles directives concernant la désinfection des produits provenant de l'étranger.Par ailleurs, certains estiment qu’en laissant entrer cet assistance, il serait possible de savoir combien de cas sont réellement recensés dans le pays communiste. Pyongyang prétend ne compter jusqu’ici aucune contamination.