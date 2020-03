Covid-19 : Moon Jae-in réunit les principaux acteurs de l’économie nationale

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni, aujourd’hui, à la Cheongwadae, une table ronde des trois principaux acteurs de l’économie nationale : le gouvernement, les entreprises et les ménages. Objectif : accroître la prise de conscience nationale de la gravité de l’épidémie du Covid-19 et échanger sur de nouvelles mesures économiques à mettre en place.Lors de sa prise de parole, Moon Jae-in a une nouvelle fois affirmé que la situation était très grave, aussi bien sur le plan de la quarantaine qu’au niveau de l’impact du coronavirus sur l’économie, et que tous les secteurs du pays étaient exposés. Avant d’ajouter que cette crise risquait de durer longtemps, puisqu’elle affectait le monde entier. Dans la foulée, il a souligné la nécessité de déployer des efforts inouïs et de prendre aussi des mesures sans précédent pour se prémunir contre cette éventualité.Le chef de l’Etat a alors invité ses hôtes à faire preuve de sagesse, de solidarité et de coopération afin de surmonter cette situation, avant de déclarer que son gouvernement continuera à élaborer des mesures audacieuses et préventives en ce sens.Les patrons des deux confédérations syndicales du pays, la KCTU et la FKTU, étaient eux aussi présents lors de cette rencontre. C’est la première fois, sous l’administration Moon, qu’ils prennent part, ensemble, à une réunion tenue à la Maison bleue.