Météo : plein soleil sur tout le pays

Avec une telle météo, difficile d'apprécier le télétravail ou la mise en quarantaine en raison du nouveau coronavirus. Le soleil dominera toute la journée le ciel de la Corée du Sud. Pas un nuage pointera le bout de son nez.Et si l'indice de qualité de l'air (IQA US) était plutôt mauvais ce matin avec un niveau proche de 150 dans la capitale, il redescend cet après-midi à un niveau « moyen ».Si l'hiver est officiellement terminé demain et laisse place au printemps le 20 mars, les températures ont pris un peu d'avance. Cet après-midi, il fait pas moins de 16ºC à Busan, 17ºC à Séoul, 19ºC à Daejeon et sur l'île de Jeju, et enfin 20ºC à Daegu.Malgré quelques pluies demain matin attendues dans le centre et le nord du pays, le soleil reviendra s'imposer excepté sur la pointe nord-est. Le thermomètre redescendra avec l'humidité pour tourner autour de 10-15ºC.