Le Pentagone publie une version différente des propos du ministre sud-coréen de la Défense

Photo : YONHAP News

Les ministres de la Défense de Corée du Sud et des États-Unis ont donné, le 24 février, une conférence de presse conjointe à l’issue d’un entretien à Washington. Le Pentagone a publié, sur son site web, la transcription de l’intégralité des propos tenus alors par le sud-Coréen, Jeong Kyeong-doo.Selon ce texte, celui-ci a déclaré que son pays apportait une grande contribution à son alliance avec Washington, hormis les coûts pour le stationnement des soldats américains sur son sol. Une déclaration pouvant être interprétée comme une intention de financer aussi les opérations militaires que les USA mènent dans la mer de Chine méridionale et dans le détroit d’Ormuz, invoquant la libre navigation.Problème : le chef sud-coréen de la Défense n’a jamais tenu de tels propos, d'après des vérifications menées par des journalistes de la KBS. D'après eux, Jeong a effectivement affirmé que lui et son homologue américain avaient échangé sur la situation au Moyen-Orient ainsi que sur les moyens de coopérer en la matière, et reconfirmé la volonté de maintenir l’ordre de la libre navigation sur la base de réglementations.Un lapsus ou un acte prémédité, en tout cas assez pour susciter une tension diplomatique entre les deux alliés, d’autant plus que Washington continue de demander à Séoul de verser une contribution financière aux opérations en question.Pourtant, le ministère sud-coréen n’était pas au courant de cette information avant que la maison-mère de KBS WORLD Radio ne l’en informe. Le Pentagone a depuis remplacé la transcription par les bons propos du ministre.