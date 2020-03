Liberté économique : la Corée du Sud en 25e position

Photo : YONHAP News

Le célèbre laboratoire d'idées américain Heritage Foundation a classé cette année la Corée du Sud à la 25e position des nations les plus économiquement libres. Le pays du Matin clair a ainsi gagné quatre places par rapport à l’an dernier. C’est ce qu’on a appris de l’indice 2020 de la liberté économique, publié aujourd’hui par le think tank conservateur.Cette étude portait sur un total de 180 pays et sur 12 critères regroupés en quatre catégories, à savoir le dispositif législatif, la taille du gouvernement, l'efficacité de la réglementation et l'ouverture des marchés.Cette année, la Corée du Sud a obtenu un score de 74 points sur 100, soit 1,7 de plus qu'en 2019, alors que la moyenne des Etats analysés est de 61,6 points. Ainsi, elle reste parmi les nations « très modérément libres ».Le groupe de réflexion a par ailleurs indiqué que le président sud-coréen devait faire face à trois problèmes : le vieillissement de la population, la productivité du travail et la dépendance trop importante aux exportations.Cette année, Singapour occupe la tête du classement, devant Hong Kong, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et la Suisse. La Corée du Nord se classe au dernier rang pour la 26e année de suite.